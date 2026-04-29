Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Brand, Unfall und Unfallflucht, Tunnelstörung

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Einbruch

Ein 44-jähriger Mann gelangte am Dienstagnachmittag vermutlich über die Garage unbefugt in eine fremde Wohnung in der Straße Wiesengarten. Während sich der 44-jährige Täter noch in der Wohnung befand, wurde er vom Wohnungsinhaber überrascht und flüchtete zu Fuß. Dabei wurden bereits vorbereitete Taschen mit Diebesgut zurückgelassen. Durch die sofort informierte Polizei konnte der Einbrecher wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 44-Jährige auf freien Fuß entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Weinstadt-Endersbach: Dämmplatten in Brand

Vermutlich durch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe gerieten am Mittwoch, gegen 10:25 Uhr auf einer Baustelle in der Mercedesstraße etwa 100 Faserdämmplatten in Brand, die für den Verbau bereitgestellt waren. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Weinstadt war mit drei Fahrzeugen und 20 Wehrleuten im Einsatz.

Backnang: Unfall

Am Mittwoch, gegen 06:50 Uhr fuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Radladers aus einer Baustellenausfahrt in der Emmener Straße. Dabei übersah der Fahrer des Radladers den Ford einer 62-jährigen Fahrerin. Es kam zum Unfall mit einem Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rudersberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwoch, gegen 11:10 Uhr musste ein 35-jähriger VW-Fahrer in der Miedelsbacher Straße einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, welches zu weit mittig fuhr. Durch das Ausweichmanöver beschädigte der VW-Fahrer beide Räder seines Fahrzeugs auf der rechten Seite. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr einfach weiter in Richtung Schorndorf, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zum unbekannten Fahrzeuglenker unter der Telefonnummer 07181 2040.

Leutenbach: Technische Störung im Leutenbachtunnel

Wegen eines Softwarefehlers wurde heute am Mittwoch gegen 12:39 Uhr auf der B14 der Leutenbachtunnel in beide Richtungen gesperrt. Durch die Rückstaus kam es zu beträchtlichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 13:47 Uhr konnte der Fehler behoben und der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben werden.

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