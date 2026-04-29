Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fichtenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Dienstag gegen 18 Uhr befuhr eine 7-jährige Fahrradfahrerin die Tälesstraße in Fahrtrichtung L 1066. Dabei verlor sie die Kontrolle, stürzte vom Fahrrad und prallte gegen den geparkten Fiat einer 25-Jährigen. Die 7-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 1.500 Euro.

Schwäbisch Hall - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein 44-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 07:30 Uhr die Emil-Leipersberger-Straße und beabsichtigte in die Konrad-Adenauer-Allee abzubiegen. Um von dieser in die andere Straße zu kommen, musste der BMW-Fahrer den Gehweg queren und übersah dabei einen 53-jährgen E-Bike-Fahrer. Der 53-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 07 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer in der Sulzdorfer Straße den geparkten Dacia eines 33-Jährigen am linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

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