PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fichtenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Dienstag gegen 18 Uhr befuhr eine 7-jährige Fahrradfahrerin die Tälesstraße in Fahrtrichtung L 1066. Dabei verlor sie die Kontrolle, stürzte vom Fahrrad und prallte gegen den geparkten Fiat einer 25-Jährigen. Die 7-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 1.500 Euro.

Schwäbisch Hall - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein 44-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 07:30 Uhr die Emil-Leipersberger-Straße und beabsichtigte in die Konrad-Adenauer-Allee abzubiegen. Um von dieser in die andere Straße zu kommen, musste der BMW-Fahrer den Gehweg queren und übersah dabei einen 53-jährgen E-Bike-Fahrer. Der 53-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 07 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer in der Sulzdorfer Straße den geparkten Dacia eines 33-Jährigen am linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 09:17

    POL-AA: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick"

    Aalen (ots) - Am Dienstag, 28. April 2026, beteiligte sich das Polizeipräsidium Aalen am bundesweiten Aktionstag zur Verkehrssicherheit unter dem Motto "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick". Im Fokus der diesjährigen Kontroll- und Präventionsmaßnahmen standen Zweiräder in ihrer gesamten Bandbreite. Hierzu zählen neben klassischen Fahrrädern und Pedelecs ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 08:58

    POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diebstahl - Unfallflucht - Brand - Unfälle

    Aalen (ots) - Aalen: Scheibe beschädigt Zwischen Freitag, 17.04.26 und Samstag, 18.04.26, wurde in der Schleifbrückenstraße an einem Gebäude im 1. Obergeschoß eine Fensterscheibe mit einem Stein oder ähnlichem eingeworfen. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen. Aalen: Frontalzusammenstoß ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 07:45

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schlägerei, Unfälle und Unfallflucht, Brand, Sonstiges

    Aalen (ots) - Winnenden: Schlägerei Am Dienstag, gegen 08:25 Uhr kam es in der Albertviller Straße nach verbalen Streitigkeiten zu Beleidigungen, Bedrohungen und Körperverletzungen zwischen drei männlichen Bewohnern im Alter von 35, 21 und 40 Jahren. Dabei sollen Teller geworfen und mit Fäusten geschlagen worden sein. Ferner ging im Rahmen der körperlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren