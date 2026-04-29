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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick"

Aalen (ots)

Am Dienstag, 28. April 2026, beteiligte sich das Polizeipräsidium Aalen am bundesweiten Aktionstag zur Verkehrssicherheit unter dem Motto "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick".

Im Fokus der diesjährigen Kontroll- und Präventionsmaßnahmen standen Zweiräder in ihrer gesamten Bandbreite. Hierzu zählen neben klassischen Fahrrädern und Pedelecs auch S-Pedelecs, sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge (eKF), zu denen auch E-Scooter zählen, Tretroller sowie motorisierte Zweiräder. Ziel des Aktionstages war es, die Verkehrssicherheit dieser besonders schutzbedürftigen Verkehrsteilnehmenden nachhaltig zu erhöhen, auf typische Gefahrenlagen hinzuweisen und für ein regelkonformes sowie rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Die rund 160 polizeilichen Einsatzkräfte führten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen zahlreiche Kontrollaktionen durch. Dabei wurden 1.060 Zweiräder und Kraftfahrzeuge [396 Fahrräder, 100 eKF, 336 Krafträder, 228 Pkw/Lkw etc.] kontrolliert. Im Rahmen der Maßnahmen konnten 278 Verkehrsverstöße festgestellt werden. Diese reichten von Geschwindigkeitsüberschreitungen, Befahren von Fußgängerzonen/des Gehweges und der mangelnden Verkehrstüchtigkeit bis hin zu Verstößen gegen die vorgeschriebene Verkehrssicherheit und Ausstattung der Zweiräder.

Neben den Kontrollmaßnahmen wurde ein besonderer Schwerpunkt auf die Präventionsarbeit gelegt. Im Rahmen von drei Informations- und Aufklärungsaktionen wurden Verkehrsteilnehmende gezielt angesprochen und für typische Gefahren sensibilisiert. Hierzu zählen insbesondere Ablenkung im Straßenverkehr ("Kopf hoch: Die Straße im Blick"), korrektes Abbiegeverhalten ("Schulterblick und Handzeichen"), die Gefahren des sogenannten toten Winkels sowie die Einhaltung angepasster Geschwindigkeit und ausreichenden Abstands.

Darüber hinaus wurde die Bedeutung von Sichtbarkeit und persönlicher Schutzausstattung hervorgehoben. Das Tragen eines Fahrradhelms sowie eine funktionierende Beleuchtung stellen wesentliche Faktoren zur Reduzierung von Unfallrisiken und Unfallfolgen dar. Unter dem Leitgedanken "Sichtbarkeit = Sicherheit" wurden entsprechende Verhaltenshinweise vermittelt.

Ein Überblick über die landkreisbezogenen Zahlen zeigt folgendes Bild:

   - Im Ostalbkreis wurden rund 350 Fahrzeuge kontrolliert und ca. 80
     Verstöße, eine Vielzahl von davon im Bereich von 
     Geschwindigkeitsüberschreitungen, festgestellt.
   - Im Landkreis Schwäbisch Hall wurden 230 Fahrzeuge kontrolliert 
     und etwa 50 Verstöße festgestellt. Auch hier lag ein Schwerpunkt
     im Bereich der Geschwindigkeitsverstöße vor.
   - Im Rems-Murr-Kreis wurden ca. 440 Fahrzeuge kontrolliert und 
     rund 140 Verstöße festgestellt. Hier konnten insbesondere 
     Verstöße u.a. im Bereich des Befahrens von Fußgängerzonen/des 
     Gehweges und fehlenden Versicherungsschutzes von 
     Elektrokleinstfahrzeugen geahndet werden.

Das Polizeipräsidium Aalen zieht eine insgesamt positive Bilanz des Aktionstages. Die durchgeführten Kontroll- und Präventionsmaßnahmen verdeutlichen, dass eine Kombination aus konsequenter Verkehrsüberwachung und zielgerichteter Aufklärungsarbeit einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit leisten kann. Die Polizei wird auch künftig entsprechende Schwerpunkte setzen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden nachhaltig zu stärken.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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