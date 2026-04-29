Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schlägerei, Unfälle und Unfallflucht, Brand, Sonstiges

Aalen (ots)

Winnenden: Schlägerei

Am Dienstag, gegen 08:25 Uhr kam es in der Albertviller Straße nach verbalen Streitigkeiten zu Beleidigungen, Bedrohungen und Körperverletzungen zwischen drei männlichen Bewohnern im Alter von 35, 21 und 40 Jahren. Dabei sollen Teller geworfen und mit Fäusten geschlagen worden sein. Ferner ging im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung auch eine Fensterscheibe zu Bruch. Zwei beteiligte Männer wiesen oberflächliche Verletzungen auf. Der Grund für den Streit ist noch unklar. Die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort und konnte die Streithähne beruhigen und zunächst zum Polizeirevier mitnehmen. Von dort wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Polizeirevier Winnenden führt die weiteren Ermittlungen.

Waiblingen: Vor Polizei weggefahren

Ein 18-jähriger Krad-Fahrer sollte am Dienstag, gegen 15:20 Uhr in der Klinglestalstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft werden. Der 18-Jährige ignorierte alle Anhaltesignale der Polizei und beschleunigte sein Kraftrad. Während seiner Fahrt gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer, die ihm ausweichen oder abbremsen mussten. Der 18-Jährige konnte nach kurzer Zeit mit seinem Motorrad angehalten werden. Aufgrund seiner gefährlichen Fahrmanöver musste er noch vor Ort seinen Führerschein abgeben und wird mit einer Anzeige rechnen müssen.

Plüderhausen: Feuer am Bahndamm

Am Dienstag, gegen 11:10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand entlang der Bahnstrecke in der Brühlstraße gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es aufgrund eines Tieres zu einem Spannungsbogen und Kabelbrand in der Oberleitung, der auf die Begrünung entlang der Bahnstrecke übergriff. Aufgrund des Brandgeschehens kam es bis zum Abend zu Beeinträchtigung des Zugverkehrs.

Schorndorf: Unfall im Kreisverkehr

Ein 25-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 19:20 Uhr die Benzstraße in Richtung des Kreisverkehrs Augustenplatz auf der Rechtsabbiegerspur. Neben ihm fuhr ein 26-jähriger VW-Fahrer auf der Geradeausspur in die gleiche Richtung. Als beide Fahrzeuglenker in den Kreisverkehr einfahren wollten, kam es zum Unfall mit etwa 4.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Plüderhausen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstag, gegen 17:15 Uhr war eine 42-jährige Fahrerin eines Land Rover auf der rechten Fahrspur der B29 in Richtung Stuttgart unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Plüderhausen näherte sich ihr von hinten ein unbekannter Fahrzeuglenker mit überhöhter Geschwindigkeit. Die 42-jährige Fahrerin versuchte durch Ausweichen auf den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle einen Zusammenstoß zu verhindern, konnte jedoch eine Kollision nicht vermeiden. Der unbekannte Fahrzeuglenker stieß mit der hinteren linken Seite des Land Rovers zusammen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Am Land Rover entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zum unbekannten Fahrzeuglenker. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07181 2040 bei der Polizei zu melden.

Winterbach: Radfahrer gestürzt und leicht verletzt

Am Dienstagmittag, gegen 11:55 Uhr war ein 70-jähriger Radfahrer in der Westergasse unterwegs. Als beim Abbremsen sein Vorderrad blockierte, stürzte er über den Lenker auf die Straße und schlug mit dem Kopf auf. Dank des getragenen Fahrradhelms verletzte sich der 70-Jährige nur leicht.

Fellbach: Unfall

Ein 44-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 21 Uhr den Gotthilf-Volzer-Weg bergauf in Richtung Waldschlössle. In einem engen Kurvenbereich kam dem LKW eine 20-jährige Fahrerin in einem Fiat entgegen. Beim Vorbeifahren streifte der LKW den Fiat und verursachte einen Unfall mit einem Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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