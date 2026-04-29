Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Blaufelden: Zugmaschine kippt um

Am Dienstag gegen 10:20 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mann mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine des Herstellers Eicher auf der B290 von Blaufelden nach Rot am See. An der Einmündung zur K2677 bog dieser nach links in diese ab. Hierbei kippte das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts um und blieb auf einer Verkehrsinsel liegen. Durch diesen Unfall entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Crailsheim: Lkw-Fahrer übersieht Radfahrerin

Ein 12-jähriges Mädchen fuhr am Dienstag gegen 13 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Radweg entlang der Goethestraße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Wiesenstraße wollte sie eine Fußgängerfurt überqueren, was ein 58-jähriger Lkw-Fahrer beim Rechtsabbiegen in die Wiesenstraße übersah, wodurch es zur Kollision mit der 12-Jährigen kam. Bei dem Unfall verletzte sich das Mädchen leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

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