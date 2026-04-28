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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: schwerer Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am 28.04.26 gegen 18:26 Uhr befuhr eine 68- jährige Peugeot Lenkerin die B 19 aus Abtsgmünd kommend in Fahrtrichtung Wöllstein. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zunächst frontal mit einem entgegen kommenden Klein-LKW. Der Klein-LKW wurde anschließend auf einen Pkw Ford aufgeschoben. Die Peugeot Lenkerin wurde schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Abtsgmünd und Untergröningen befreit werden. Der 35- jährige Lenker des Klein-LKW und die 25-jährige Lenkerin des Ford wurden beide leicht verletzt. Alle kamen mit dem Rettungsdienst, welcher mit 3 Rettungswagen und 2 Notarztfahrzeugen, in umliegende Krankenhäuser. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die B 19 musste bis ca. 21:30 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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