Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw Brand - Einbruchsversuch - Pkw zerkratzt

Aalen (ots)

Iggingen: Pkw Brand

Am Dienstagmorgen gegen 08:30 Uhr geriet ein VW auf der B29 beim Verteiler Iggingen vermutlich auf Grund eines technischen Defektes in Vollbrand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen/Röhlingen: Einbruchsversuch

Zwei Unbekannte versuchten am Dienstag gegen 10:00 Uhr in ein Haus in der Hauptstraße einzudringen. Bei den Einbrechern soll es sich um zwei Männer gehandelt haben. Die beiden Männer wurden folgendermaßen beschrieben: 180 cm groß, dunkle kurze Haare. Bekleidet mit einer grauen Jeans und einer blauen Jacke. Die zweite Person war etwa 170 cm groß, hatte eine dünne Statur und ebenfalls dunkle kurze Haare. Er trug eine blaue Jacke. Die beiden Männer verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07961 930-0 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Westhausen: Pkw zerkratzt

Am vergangenen Freitag zwischen 08:25 Uhr und 12:30 Uhr und am gestrigen Montag, zwischen 08:25 Uhr und 12:30 Uhr, wurde ein Toyota, der an beiden Tagen auf einem Parkplatz in der Jahnstraße abgestellt war, von Unbekannten auf der rechten Seite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Telefonnummer 07363 919040 entgegen.

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