Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Farbschmiererei, Diebstahl und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Farbschmierereien auf Schulgelände

Im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 6:30 Uhr, wurden in der Straße "In den Kistenwiesen" mehrere Farbschmierereien an einem Schulgebäude sowie an einem Turm angebracht. Personen, welche etwas zu diesem Fall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Crailsheim/Triensbach: Diebstahl von Kraftstoff

Am Sonntag zwischen 3:45 Uhr und 4:20 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem gesicherten Gelände eines Gipsbruchs an der L1012 und entwendeten dort aus einem geparkten Radlader sowie einer Raupe rund 700 Liter Kraftstoff. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, und bittet diese, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Blaufelden: Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Auf der B290 in Fahrtrichtung Bad Mergentheim kam es am Dienstagmorgen gegen 9:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 29-jähriger Sattelzugfahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden 36-jährigen Opel-Fahrer kollidierte. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

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