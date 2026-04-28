Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: größerer Polizeieinsatz nach Schüssen

Aalen (ots)

Crailsheim: Mann schießt mit Schreckschusswaffe

Am 28.04.26 gegen 19:34 Uhr kam es im Bereich der Wilhelmstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Zeugen meldeten, dass aus einer Wohnung drei Schüsse abgegeben wurden. Mit mehreren Einsatzkräften wurde das Haus umstellt und schließlich betreten. In einer Wohnung wurde unter anderem ein 32-Jähriger festgestellt. Dieser hatte mit einer Schreckschusswaffe zu Testzwecken aus der Wohnung geschossen. Die Waffe und passende Schreckschussmunition wurden in der Wohnung aufgefunden. Es wurde niemand verletzt. Es bestand keine Gefahr für Unbeteiligte. Weitere Ermittlungen führt das Polizeirevier Crailsheim.

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