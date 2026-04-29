Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diebstahl - Unfallflucht - Brand - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Scheibe beschädigt

Zwischen Freitag, 17.04.26 und Samstag, 18.04.26, wurde in der Schleifbrückenstraße an einem Gebäude im 1. Obergeschoß eine Fensterscheibe mit einem Stein oder ähnlichem eingeworfen. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Frontalzusammenstoß

Am Dienstag um 16:15 Uhr wollte eine 24-jährige Lenkerin eines Smart im Bereich der "Aalener Brezel" von der B19 in Richtung Aalen abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Audi und stieß frontal mit diesem PKW zusammen. Bei dem Unfall wurde die Smart-Lenkerin schwer sowie die 40-jährige Lenkerin des Audi leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Aalen: Brand aufgrund Dacharbeiten

Am Dienstag gegen 12:30 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Brand in der Wiesentalstraße informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es vermutlich aufgrund Abdichtungsarbeiten auf dem Dach einer Tiefgarage, bei welchen ein Bunsenbrenner eingesetzt wurde, zu dem Brandausbruch kam. Vermutlich fing die Dämmung eines angrenzenden Bürogebäudes hierdurch Feuer und entzündete sich. Das Feuer breitete sich entlang der Hauswand bis zum Dach aus, so dass letztendlich auch der Dachstuhl zu brennen begann. Das Feuer konnte durch die eintreffende Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Versuchter Einbruch

Am Freitag zwischen 4:30 Uhr und 6 Uhr wurde versucht in ein Haus in der Bischof-Keppler-Straße einzudringen. An einem Fenster direkt neben der Haustür konnten entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 97960 entgegen.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Am Dienstag zwischen 13:55 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein Audi, der auf dem Parkplatz des Amtsgerichts in der Straße An der Mauer abgestellt war, zerkratzt. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Dienstag zwischen 08:30 Uhr und 18:50 Uhr mit einem Seat, der auf Höhe des Haupteingangs Brückenpark der Landesgartenschau im Mühlgraben abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen: E-Scooter entwendet

Zwischen Sonntag, 14:00 Uhr und Montag, 13:00 Uhr, wurde ein Xiaomi E-Scooter, der am Bahnhof abgestellt war, entwendet. Der E-Scooter trug das Versicherungskennzeichen 676 HTV. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Waldstetten/Wißgoldingen: Seitenradargerät entwendet

Ein Seitenradargerät der Firma Datacollect wurde zwischen Mittwoch, 08.04.2026 und Donnerstag, 23.04.2026, von Unbekannten entwendet. Das Gerät im Wert von ca. 2.600 Euro war an dem Masten eines Verkehrszeichens im Tannweiler Weg am Schwarzhornparkplatz angebracht. Der Polizeiposten Waldstetten bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07171 42454.

Schechingen: Fahrradfahrer gestürzt

Am Dienstag gegen 14:20 Uhr befuhr ein 82-jähriger Radfahrer in einer Fahrradgruppe die Kronenstraße in Richtung Hauptstraße. Dabei stürzte er vermutlich aus Unachtsamkeit alleinbeteiligt. Er wurde leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradunfall

Eine 17-Jährige stürzte am Dienstagabend gegen 21:40 Uhr alleinbeteiligt mit ihrem Fahrrad in der Straßdorfer Straße. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

Lorch: Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um ca. 01:50 Uhr wurde der Polizei ein gestürzter Radfahrer in der Maierhofstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Streife wurde der 70-jährige Mann bereits in einem hinzugerufenen Rettungswagen behandelt. Hier konnten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Der leicht verletzte Radfahrer wurde zur Behandlung und Blutentnahme in ein Klinikum verbracht.

Schwäbisch Gmünd/Oberbettringen: Einbruch

Zwischen Dienstag, 14.04.2026 und Dienstagmorgen, 28.04.2026, drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Sonnenhalde ein. Es wurde Schmuck im Wert von rund 5.000 Euro entwendet. Der Polizeiposten Bettringen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 796649-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell