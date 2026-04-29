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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Wasseralfingen: Bäume beschädigt

Drei Obstbäume wurden auf dem Gelände einer Schule in der Schloßstraße beschädigt, indem diese auf etwa halber Höhe abgesägt wurden. Die abgesägten Baumkronen wurden anschließend auf das Nachbargelände gworfen. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 97960 entgegen.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Von der Karlstraße wollte am Mittwoch um 10:15 Uhr ein 51-Jähriger mit seinem BMW nach rechts in die Obere Brühlstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen VW welcher auf der Obere Brühlstraße in Richtung Sebastiansgraben fuhr. Bei der folgenden Kollision wurde die 58-jährige VW-Lenkerin leicht verletzt.

Gschwend: Radlader fährt auf Sprinter auf

Am Dienstag um 18:15 Uhr fuhr ein 41-Jähriger beim Rangieren aus Unachtsamkeit mit einem Radlader auf einen in Hagkling stehenden Mercedes Sprinter auf. Hierdurch entstand an dem Sprinter ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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