Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Unfallfluchten, Kellerbrand und Farbschmiererei

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 18:30 Uhr und 20 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Ford in der Stuttgarter Straße indem er eine Fahrzeugtüre gegen den Pkw schlug. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Remshalden-Geradstetten: Kellerbrand

In der Nacht auf Donnerstag brach gegen 2 Uhr in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Schönbühlstraße ein Brand aus. Die Feuerwehr rückte mit 7 Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. Der Rettungsdienst war mit 4 Fahrzeugen vor Ort, Verletzte gab es unter den Bewohnern aber nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

In der Bahnhofstraße missachtete am Mittwoch gegen 11 Uhr ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt einer 51-Jährigen, die mit einem Peugeot unterwegs war. Durch die Kollision entstand rund 9000 Euro Sachschaden.

Waiblingen: Farbschmiererei

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch besprühten Unbekannte mit roter Sprühfarbei eine Betonmauer in der Jesistraße. Sie sprühten einen rund 25x2 Meter großen politisch linksmotivierten Schriftzug gefolgt von zwei Hammer und Sichel Symbolen auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07151/9500 um Hinweise auf die Verursacher.

Berglen: Unfallflucht-Zeugen gesucht

Ein 19-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 18.20 Uhr die L1140. Zwischen Hößlinswart und Steinach kam ihm in einem Kurvenbereich ein grauer Mini entgegen, der zu weit links fuhr. Um einen Unfall zu verhindern, wich der 19-Jährige nach rechts aus und streifte hierbei zwei Leitpfosten. Nähere Hinweise auf den grauen Mini, dessen Fahrer weiterfuhr, erbittet das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940.

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