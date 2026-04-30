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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 10:00 Uhr und 10:50 Uhr einen Skoda, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Ziegelbergstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Aalen: Unfall

Am Donnerstag gegen 10:00 Uhr wollte ein 53-jähriger Ford-Lenker auf die Stuttgarter Straße einbiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 62-jährige Radfahrerin. Es kam zur Kollision, bei der die Frau leicht verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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