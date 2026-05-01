Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall, Sachbeschädigung, Brand (Stand: 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall mit vier Fahrzeugen

Auf der Landstraße 1060 zwischen Neunheim und Röhlingen kam es am Donnerstag, um 16:24 Uhr, zu einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge. Eine 64-jährige VW Golf-Fahrerin geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden, bislang unbekannten Lastwagen. Anschließend kollidierte sie erneut mit dem 65-jährigen Fahrer eines Opel Movano. Dieser verlor die Kontrolle über seinen Transporter und schleuderte gegen den Opel Movano eines 61-Jährigen. Alle Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 50.000 Euro.

Aalen-Waldhausen: Vandalismus auf dem Schulhof - Zeugenaufruf

In der Nacht zum Donnerstag, gegen 00:40 Uhr, kam es auf dem Pausenhof der Grundschule Waldhausen zu mutwilligen Sachbeschädigungen und Verunreinigungen. Eine bislang unbekannte Gruppe von Kindern oder Jugendlichen verbreitete auf dem gesamten Schulgelände verschiedene Gegenstände, darunter Rasierschaum, Deodorantdosen und Toilettenpapier. Einige der Gegenstände wurden dabei offenbar absichtlich entzündet. Besonders gravierend war der Brand eines dortigen Klettergerüsts, das durch die Täter in Brand gesetzt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Waldhausen musste den Brand löschen. Insgesamt waren zwei Feuerwehrfahrzeuge sowie acht Personen im Einsatz. Darüber hinaus wurden auf dem Gelände Graffiti auf dem Boden hinterlassen und es kam zu Farbanhaftungen an der Haupteingangstür der Schule. Der gesamte Bereich wurde großflächig stark verschmutzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Abtsgmünd: Flächenbrand

Am Donnerstagabend, gegen 20:45 Uhr, stellte ein Feuerwehrmann den Brand einer Bodenfläche von ungefähr 200 Quadratmetern im Bereich des Industriegebiets Osteren fest. Der Grund für das Feuer ist noch unbekannt, könnte aber durch Feuerwerkskörper, die in unmittelbarer Nähe aufgefunden wurden, ausgelöst worden sein. Die freiwilligen Feuerwehren aus Abtsgmünd und Pommertsweiler waren mit neun Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell