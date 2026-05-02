Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis bis 10 Uhr: Brände, Verkehrsunfälle, Zeugenaufruf

Aalen (ots)

Aspach-Großaspach: Brand einer Gartenhütte

Am 01.05.2026 um 15:46 Uhr brannte aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich Heilbronner Straße in Großaspach eine Gartenhütte und ein danebenstehender Nadelbaum. Der Gartenbesitzer zog sich bei Löschversuchen Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Aspach war mit fünf Fahrzeuge und ca. 35 Einsatzkräften vor Ort.

Sulzbach an der Murr: Unfallflucht durch einen E-Bike Fahrer, Zeugenaufruf

Am 01.05.2026 um 17:45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter ca. 16-jähriger E-Bike Fahrer die Uferstraße aus Sulzbach kommend in Fahrtrichtung Oppenweiler. Ein 46-jähriger und eine 47-jährige Rennradfahrerin fuhren in entgegengesetzte Richtung. Der unbekannte E-Bike Fahrer hielt ein Handy in der Hand, schaute auf dieses und fuhr dem 46-Jährigen ins Vorderrad, so dass dieser stürzte. Seine 47-jährige Begleiterin konnte nicht mehr bremsen, fuhr in ihn hinein und überschlug sich mit ihrem Rennrad. Beide Rennradfahrer wurden verletzt, wobei die Dame schwer verletzt ins Krankenhaus kam. Die Rennräder wurden leicht beschädigt. Der E-Bike Fahrer verließ die Unfallstelle in Richtung Kläranlage. Er konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 16 Jahre, dunkle Haare, schwarze Sportjacke mit unbekanntem Vereinslogo, Marke vermutlich "Jako", er trug eine Engelbert Strauss Hose und die Farbe seines E-Bikes war grün/gold. Zeugen des Unfalls bzw. der Unfallbeteiligte sollen sich bitte beim Polizeirevier Backnang unter 07191/909-0 melden.

Berglen: Unter Alkoholeinwirkung von der Straße abgekommen

Am 01.05.2026 um 23:41 Uhr befuhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer die Kreisstraße 1873 von Necklingsberg kommend in Fahrtrichtung Oppelsbohm. An der Einmündung zur Kreisstraße 1919 kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und in Folge Alkoholisierung von der Straße ab, prallte gegen einen Wegweiser/ Tafel und kam in einer Wiese zum Stehen. Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro, am Wegweiser ca. 5000,- Euro. Der BMW-Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Weitere Ermittlungen werden getätigt.

Schorndorf: Pkw gegen Fahrradfahrer

Am 01.05.2026 um 17:37 Uhr befuhr eine 52-jährige Pkw-Fahrerin die Werderstraße in Richtung Kreisverkehr Kahlaer Platz. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie eine 65-jährige Fahrradfahrerin, welche aus Richtung Weilerstraße in den Kreisverkehr einbog. Es kam zum Unfall. Die Fahrradfahrerin brach sich die Hand und kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden ist gering.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz im Eisental

Am 02.05.2026 um 03:25 Uhr kam es in einer Firma im Industriegebiet Schänzle zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Grund war zunächst die Auslösung der Brandmelde- und Sprinkleranlage. In einem Papierhaufen hatte es laut Mitarbeiter zuvor geraucht. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war kein Rauch und auch keine Flammenbildung mehr erkennbar. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen war mit 12 Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und 5 Einsatzkräften. Der Einsatz konnte nach kurzer Zeit beendet werden.

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