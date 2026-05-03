Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Braunsbach: Unfall auf der Autobahn

Am Samstag gegen 16:25 Uhr kam auf der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Schwäbisch Hall (Fahrtrichtung Heilbronn) ein 81-jähriger Audi-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem Seitenstreifen mit drei Warnbarken. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 13.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Bis zum Abschleppen des Pkw gegen 17:40 Uhr kam es hierdurch zu leichten Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Schwäbisch Hall: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Samstag gegen 17:45 Uhr kam auf der Breiteichstraße ein 52-jähriger Pedelec-Lenker ohne ersichtlichen Grund nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht.

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