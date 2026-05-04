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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kernen-Rommelshausen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahdnung - Vermisster Mann tot aufgefunden

Aalen (ots)

Der seit Mittwoch, 29.04., vermisste 72-jährige Mann aus Kernen-Rommelshausen wurde am Donnerstagmorgen im Bereich der Jägerstraße tot aufgefunden. Es liegen keinerlei Anzeichen für eine Straftat vor. Die Medien werden gebeten, die Lichtbilder nicht weiter zu verwenden und bereits veröffentlichte Bilder zu löschen. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.

Ursprungsmeldung vom 29.04.2026, 16:28 Uhr:

Seit Mittwochmorgen wird ein 72-jähriger Mann aus Rommelshausen vermisst. Es besteht die dringende Gefahr, dass er sich ein einer hilflosen Lage befindet. Weitere Details und ein Lichtbild des Vermissten sind auf dem Fahndungsportal der Polizei unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/kernen-vermisstenfahndung/

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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