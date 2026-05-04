Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Sachbeschädigung - Geschädigter gesucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Weiterer Geschädigter nach Unfall gesucht

Am Mittwoch gegen 12:00 Uhr fuhr eine 79-jährige Mercedes-Lenkerin beim Ausparken gegen einen Fiat, der auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Buchstraße abgestellt war. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, dass ein weiterer Pkw von der Frau gestreift wurde. Zeugen des Unfalls sowie eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch

Am Samstag zwischen 4:30 Uhr und 8 Uhr wurde an einem Gebäude am Marktplatz ein Fenster aufgehebelt. Vermutlich aufgrund einer auslösenden Alarmanlage wurde von einem weiteren Vorhaben abgelassen. An dem Fenster entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Hüttlingen: Sachbeschädigung

Eine bislang unbekannte Gruppe von Jugendlichen beschädigten am Freitag, gegen 1 Uhr, in der Johannes-Alt-Straße eine Haustür. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Jugendlichen waren etwa zwischen 16 und 17 Jahre alt und trugen schwarze Kleidung mit Kapuzen. Einer der Jugendlichen trug ein helles Oberteil. Hinweise hierzu nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 0736/5240 entgegen.

Aalen: Geschädigter PKW-Fahrer gesucht

Am Donnerstag zwischen 7:20 Uhr und 07:25 Uhr befuhr eine 19-jährige Audi-Fahrerin die Hirschbachstraße. Hierbei übersah sie, dass ein vor ihr fahrender bislang unbekannter PKW-Fahrer sein Fahrzeug abbremste. Infolgedessen fuhr sie mit ihrem Audi auf den PKW auf. Der Unbekannte setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne dass sich die Unfallverursacherin um den Schaden kümmern konnte. Der Geschädigte wird nun gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/50240 zu melden.

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