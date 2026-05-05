POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch

Aalen (ots) - Schorndorf: Unfallflucht auf B29 Am Donnerstag, 30.04. gegen 20:30 Uhr übersah ein unbekannter VW-Lenker beim Fahrstreifenwechsel auf der B29 den rechts neben ihm fahrenden Skoda eines 37-jährigen Fahrers. Der Skoda-Fahrer musste ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei beschädigte er sich beide rechte Reifen an der Fahrbahnkante. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen ...

mehr