POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: Einbruch in Schuppen - Kettcars entwendet
Am Sonntagabend gegen 20 Uhr soll im Sudetenweg in einen von außen zugänglichen Abstellraum eingebrochen worden sein. Aus diesem wurden anschließend zwei Kettcars entwendet, eines davon mit einem Anhänger. Das Diebesgut soll einen Sachwert von mehreren hundert Euro gehabt haben. Die Polizei bittet Zeugen darum sich unter der 0791 4000 zu melden.
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