PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung und Unfallflucht

Aalen (ots)

Braunsbach: Verkehrsunfall nach Überholen

Am Dienstagnachmittag gegen 15:50 Uhr befuhr ein 65-jähriger VW-Fahrer die L1045 von Braunsbach in Richtung Döttingen. Als er hier einen vor ihm fahrenden 63-jährigen Lkw-Fahrer überholen wollte, geriet er während des Überholvorgangs zu weit nach rechts, sodass die beiden Fahrzeuge miteinander kollidierten. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung

Zwischen Montag 20 Uhr und Dienstag 14:15 Uhr beschädigte ein Vandale die Scheiben eines in der Landhegstraße geparkten VW und verursachte dadurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr fuhr ein 31-jähriger Audi-Fahrer in die Kreuzung Geschwister-Scholl-Straße/Marie-Curie-Straße ein und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 40-jährigen Mercedes-Fahrer im Kreuzungsbereich. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die beiden Fahrzeugführer, sowie eine 15-jährige Beifahrerin und ein 12-jähriger Beifahrer im Mercedes leicht verletzt wurden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 000 Euro.

Fichtenau: Unfallflucht

Am Montag zwischen 00:00 Uhr und 18:00 Uhr befuhr ein unbekannter Lkw-Fahrer den Weiherweg und beschädigte beim Vorbeifahren eine Dachrinne. Der Sachschaden wird auf 200,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 379 entgegen.

Wallhausen: Unfall beim Überholen

Am Dienstag gegen 15:30 Uhr befuhr ein Mercedes-Benz Fahrer die B290 in Fahrtrichtung Satteldorf. Zwischen Wallhausen und Gröningen überholte er ein anderes Fahrzeug und verlor dabei die Kontrolle über seinen Mercedes-Benz. Er fuhr nach rechts in einen Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Verkehrsschild. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 16:20

    POL-AA: Schwäbisch Gmünd / Ellwangen: Erfolgreiche Schockanrufe

    Aalen (ots) - Anfang der Woche erreichten wieder viele Schockanrufe die Bürger im Ostalbkreis. Leider verliefen diese Anrufe in mindestens zwei Fällen erfolgreich für die Betrüger. In Schwäbisch Gmünd gab sich am Montag eine Betrügerin als Beamtin der Kriminalpolizei aus und beeinflusste eine 71-jährige Frau so stark, dass diese letztendlich gegen 14 Uhr einen ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 14:54

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Einbruch - Straßenverkehrsgefährdung - Unfälle

    Aalen (ots) - Heubach: In Gegenverkehr geraten Am Dienstag um kurz nach 7 Uhr befuhr eine 18-jährige Lenkerin eines Hyundai die L1161 von Heubach in Richtung Mögglingen. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit geriet sie mit ihrem PKW auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden Ford zusammen, der ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 14:33

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Einbruchsversuch, Versuchter Diebstahl

    Aalen (ots) - Schorndorf: Unfallflucht - Zeugen gesucht Am Donnerstag, den 30.04.2026 zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr missachtete ein unbekannter Fahrzeugführer die Vorfahrt im Kreisverkehr am Tuscaloosaplatz in Schorndorf. Deshalb stürzte eine Rollerfahrerin beim Bremsvorgang und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr einen orangenen oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren