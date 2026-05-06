Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung und Unfallflucht

Aalen (ots)

Braunsbach: Verkehrsunfall nach Überholen

Am Dienstagnachmittag gegen 15:50 Uhr befuhr ein 65-jähriger VW-Fahrer die L1045 von Braunsbach in Richtung Döttingen. Als er hier einen vor ihm fahrenden 63-jährigen Lkw-Fahrer überholen wollte, geriet er während des Überholvorgangs zu weit nach rechts, sodass die beiden Fahrzeuge miteinander kollidierten. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung

Zwischen Montag 20 Uhr und Dienstag 14:15 Uhr beschädigte ein Vandale die Scheiben eines in der Landhegstraße geparkten VW und verursachte dadurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr fuhr ein 31-jähriger Audi-Fahrer in die Kreuzung Geschwister-Scholl-Straße/Marie-Curie-Straße ein und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 40-jährigen Mercedes-Fahrer im Kreuzungsbereich. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die beiden Fahrzeugführer, sowie eine 15-jährige Beifahrerin und ein 12-jähriger Beifahrer im Mercedes leicht verletzt wurden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 000 Euro.

Fichtenau: Unfallflucht

Am Montag zwischen 00:00 Uhr und 18:00 Uhr befuhr ein unbekannter Lkw-Fahrer den Weiherweg und beschädigte beim Vorbeifahren eine Dachrinne. Der Sachschaden wird auf 200,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 379 entgegen.

Wallhausen: Unfall beim Überholen

Am Dienstag gegen 15:30 Uhr befuhr ein Mercedes-Benz Fahrer die B290 in Fahrtrichtung Satteldorf. Zwischen Wallhausen und Gröningen überholte er ein anderes Fahrzeug und verlor dabei die Kontrolle über seinen Mercedes-Benz. Er fuhr nach rechts in einen Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Verkehrsschild. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro.

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