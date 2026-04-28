Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Pedelec-Trainings der Verkehrsunfallprävention

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Kreis Wesel (ots)

Viele Menschen nutzen aktuell das schöne Wetter für Ausflüge oder längere Fahrradtouren. Doch leider kommt es auch immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen, an denen Pedelecs beteiligt sind.

Um die Gefahr eines Unfalls und dessen Folgen zu mindern, bieten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Wesel regelmäßig kostenlose Pedelec-Trainings an.

Neben praktischen Übungen werden auch Fahrten mit dem Pedelec-Simulator angeboten. Die Trainings dauern ungefähr drei Stunden und setzen sich aus theoretischen und praktischen Inhalten zusammen.

Kürzlich empfingen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Verkehrsunfallprävention wieder interessierte Seniorinnen und Senioren, die sich mit ihren Pedelecs sicher im Straßenverkehr bewegen wollen.

Auch die Kreis-Verkehrswacht Wesel e.V. nutzte die Gelegenheit um die Teilnehmer für die Anforderungen und Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibilisieren. Wichtige Hinweise zur richtigen Nutzung von Fahrradhelmen, Sicherheit des eigenen Pedelecs und Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer wurden hier vermittelt.

Bei den Übungen im Trainingsparcour konnten die Teilnehmenden ihre Pedelec-Fertigkeiten verbessern. Neben Slalom- und Kurvenfahrten trainierten sie auch die Gefahrenbremsung und den Schulterblick.

Auf dem Pedelec-Simulator können verschiedene Gefahrensituationen eingespielt werden. Die Teilnehmenden nehmen auf einem Pedelec Platz, das auf einer Rolle steht. Die virtuell zu fahrende Route wird auf einem Bildschirm simuliert. Während der Fahrt werden Gefahrensituationen eingespielt, auf die die Teilnehmenden durch eine Bremsung reagieren müssen. Anschließend werden Reaktionszeit und Bremsweg ausgewertet und mit den Teilnehmern anhand einer Grafik besprochen.

Während des Trainings bot die Polizei auch die kostenlose Codierung der Pedelecs an. Dabei wird ein Aufkleber mit einem individuellen Zahlen- und Strichcode auf den Rahmen des Pedelecs geklebt. Über diesen Code kann bei einer Kontrolle schnell festgestellt werden, ob denn auch der rechtmäßige Besitzer mit dem Pedelec unterwegs ist.

Die Pedelec-Trainings und Codieraktionen werden im Vorhinein in der örtlichen Presse und auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Wesel bekanntgegeben.

/EG

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