POL-AA: Michelbach an der Bilz: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann
Aalen (ots)
Seit dem 04.04.2026 wird ein 25-jähriger Mann aus Michelbach an der Bilz vermisst. Es besteht die Gefahr, dass sich der 25-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Weitere Details und ein Lichtbild des Vermissten sind auf dem Fahndungsportal der Polizei unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/michelbach-bilz-vermisstenfahndung/ Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.
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