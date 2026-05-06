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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Michelbach an der Bilz: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Aalen (ots)

Seit dem 04.04.2026 wird ein 25-jähriger Mann aus Michelbach an der Bilz vermisst. Es besteht die Gefahr, dass sich der 25-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Weitere Details und ein Lichtbild des Vermissten sind auf dem Fahndungsportal der Polizei unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/michelbach-bilz-vermisstenfahndung/ Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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