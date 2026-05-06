Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen - Bekannter kann Haftstrafe abwenden
Rheinmünster (ots)
Am späten Dienstagabend (05.05.26) nahmen Bundespolizisten am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen rumänischen Staatsangehörigen fest. Der 21-Jährige wurde bei der Einreisekontrolle des Fluges aus London überprüft. Dabei stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort fest. Der junge Mann kontaktierte einen Bekannten, welcher die geforderte Geldstrafe für ihn bezahlte. Damit entging er einer 15-tägigen Haftstrafe.
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