BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen - Bekannter kann Haftstrafe abwenden

Offenburg (ots) - Am Nachmittag des 1. Mai 2026 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhof Offenburg. Ein 52-jähriger türkischer Staatsangehöriger hat am Bahnsteig 6 des Offenburger Bahnhofs einen 27-jährigen irakischer Staatsangehörigen mit einer Tasche auf dem Kopf geschlagen und ihn verbal bedroht, indem er ihm angedroht hat, ihn mit einem ...

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