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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen - Bekannter kann Haftstrafe abwenden

Rheinmünster (ots)

Am späten Dienstagabend (05.05.26) nahmen Bundespolizisten am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen rumänischen Staatsangehörigen fest. Der 21-Jährige wurde bei der Einreisekontrolle des Fluges aus London überprüft. Dabei stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort fest. Der junge Mann kontaktierte einen Bekannten, welcher die geforderte Geldstrafe für ihn bezahlte. Damit entging er einer 15-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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