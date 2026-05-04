Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Am Nachmittag des 1. Mai 2026 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhof Offenburg.

Ein 52-jähriger türkischer Staatsangehöriger hat am Bahnsteig 6 des Offenburger Bahnhofs einen 27-jährigen irakischer Staatsangehörigen mit einer Tasche auf dem Kopf geschlagen und ihn verbal bedroht, indem er ihm angedroht hat, ihn mit einem Messer anzugreifen. Anschließend verließ der Tatverdächtige die Tatörtlichkeit. Da dieser den Geschädigten bereits mehrfach angegangen hatte, konnte dessen Identität festgestellt werden. Der irakische Staatsangehörige zeigte Anzeichen einer Gehirnerschütterung. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Abklärung in ein Klinikum gebracht. Gegen den türkischen Staatsangehörigen wurde Anzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung erstattet.

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