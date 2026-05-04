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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verurteilter Straftäter ohne Führerschein unterwegs

Kehl (ots)

Am Freitagabend (01.05.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Kehl an der Europabrücke ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der Fahrer des Fahrzeugs wies sich mit seiner Identitätskarte als französischer Staatsangehöriger aus. Der Abgleich der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen fahrlässigen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die geforderte Geldstrafe konnte der 25-Jährige bezahlen und entging damit einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Da der Mann jedoch erneut ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, gefahren war, muss er mit einer Anzeige rechnen. Die anschließende Sachbearbeitung in der Strafsache übernahm zuständigkeitshalber die Landespolizei.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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