BPOLI-OG: Festnahme wegen Versicherungsmissbrauch - 44-Jährige Frau entgeht Haftstrafe

Kehl (ots) - Am 28. April 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen algerischen Staatsangehörigen in einem Fernbus an der Europabrücke ein Kehl. Der 31-Jährige konnte sich gegenüber der Streife lediglich mit einem falschen spanischen Führerschein ausweisen. Weitere für die Einreise erforderliche Dokumente konnte er nicht vorweisen. Da es sich um einen ...

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