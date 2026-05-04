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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen Versicherungsmissbrauch - 44-Jährige Frau entgeht Haftstrafe

Altenheim (ots)

Am Freitagnachmittag (01.05.26) kontrollierten Bundespolizisten am Grenzübergang Altenheim ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Die Beifahrerin wies sich mit ihrer Identitätskarte als französische Staatsbürgerin aus. Der Abgleich der Daten im Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme der 44-Jährigen wegen Versicherungsmissbrauchs. Sie hatte Kenntnis von der Ausschreibung und konnte die geforderte Geldstrafe vor Ort bezahlen. Damit entging sie einer 40-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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