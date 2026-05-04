Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme wegen Diebstahl
Kehl (ots)
Am Donnerstagabend (30.04) kontrollierten Beamte der Bundespolizei ein Fahrzeug an der Europabrücke in Kehl. Der Fahrer des Fahrzeugs wies sich mit seiner Identitätskarte als italienischer Staatsbürger aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahl. Der Mann konnte vor Ort die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 12-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.
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