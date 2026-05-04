Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus an der Europabrücke

Kehl (ots)

Am Samstagvormittag (02.05.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernreisebus am Grenzübergang Kehl Europabrücke. Dabei wies sich ein 27-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger mit seinem gültigen Reisepass und einem spanischen Aufenthaltstitel aus. Der Abgleich der Daten mit dem Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der 27-Jährige konnte die 45-tägige Haftstrafe abwenden, indem er die vom Gericht geforderte Geldstrafe bezahlte. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen durfte er seine Reise fortsetzen.

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