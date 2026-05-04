Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 18-Tage Haft wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

Altenheim (ots)

Am Samstagabend (02.03.26) kontrollierten Bundespolizisten am Grenzübergang Altenheim ein Fahrzeug mit polnischer Zulassung. Eine der Personen im Fahrzeug wies sich mit einem Bild einer polnischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der 35-jährige polnische Staatsangehörige konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun seine 18-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell