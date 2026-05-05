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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 66-Jähriger greift Bundespolizisten an

Iffezheim (ots)

Am Montagnachmittag (04.05.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Iffezheim ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der 66-jährige Fahrer wies sich mit einer Identitätskarte als italienischer Staatsangehöriger aus. Sein 40-jähriger Beifahrer, ein angolanischer Staatsangehöriger, konnte lediglich ein Bild eines französischen Aufenthaltstitels vorweisen, daher bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Der 40-Jährige sollte daraufhin die Beamten zur Dienststelle begleiten. Damit war der 66-Jährige Fahrer nicht einverstanden, er wurde zunehmend aggressiver, schubsten den neben ihm stehenden Beamten und ging in Richtung des Streifenwagens. Dort wurde versucht den 66-Jährigen am Fahrzeug zu fixieren, dabei schlug dieser mit seinem linken Ellenbogen gegen den Oberkörper des eingesetzten Beamten, er wurde zu Boden gebracht und am Fahrzeug gefesselt. Während der Maßnahmen beleidigte er die Beamten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, dennoch muss der italienischer Staatsangehörige mit einer Anzeige wegen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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