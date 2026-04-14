Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gruppe greift 27-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Ein 27-Jähriger ist in Grevenbroich offenbar von einer Gruppe aus sechs bis sieben Personen angegriffen und verletzt worden. Nach Kenntnisstand der Polizei hielt sich der Grevenbroicher am Montag, 13. April, gegen 22 Uhr im Bereich eines Schnellrestaurants an der Straße Ostwall auf, als er von der Gruppe konfrontiert wurde. Offenbar wurde der 27-Jährige körperlich Angegriffen, zudem wurde sein Handy gestohlen und man drohte, ihn in einen Pkw zu ziehen. Als er um Hilfe rief und Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden, ließen die mutmaßlichen Täter ab und entfernten sich.

Hintergrund des Angriffs könnte ein privater Streit um Geld sein. Dem will die Polizei nun bei den Ermittlungen auf den Grund gehen, die das Kriminalkommissariat 24 aufgenommen hat. Die Ermittler bitten auch um Zeugenhinweise zur Identifikation der Angreifer. Informationen zur Tat werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell