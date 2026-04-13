Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrügerin erlangt über Fernzugriff Zugang zu Konto

Jüchen (ots)

Am Freitag (10.04) erhielt ein 86-jähriger Jüchener, gegen 15 Uhr, einen Anruf einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin. Diese gab an, dass es zu ungewöhnlichen Aktivitäten auf dem Konto des Seniors gekommen sei und man nun über Fernzugriff auf das Online-Banking zugreifen wolle, um weitere Abbuchungen zu stoppen. Nach ersten Ermittlungen buchte die Tatverdächtige zwei Summen vom Konto des Jücheners ab. Der Senior bemerkte einen Tag später den Betrug und erstattete Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei informiert: - Geben Sie auf keinen Fall persönliche Daten wie Kontonummern oder Kreditkartendaten sowie PIN- oder TAN-Nummern am Telefon heraus - Denken Sie daran, die Täter agieren sehr geschickt und verstehen es Druck aufzubauen. Lassen Sie sich von solchen Anrufern nicht bedrängen und beenden Sie das Gespräch sofort - Kontaktieren Sie Ihre Bank unter der Ihnen bereits bekannten Telefonnummer und überprüfen Sie die Angaben des Anrufers, bevor Sie handeln - Informieren Sie umgehend Ihre Bank und lassen Sie gegebenenfalls Konten, Bankkarten und Onlinebanking sperren, wenn Sie Opfer von Trickbetrügern oder Trickdieben wurden - Informieren Sie bei verdächtigen Anrufen umgehend die Polizei

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