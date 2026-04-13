Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkohol, Lachgas, Vollgas: Raserei endet im Polizeigewahrsam

Neuss/Düsseldorf (ots)

Am Samstag, 11. April, hat sich ein offenbar berauschter 27-Jähriger eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Wuppertaler war Verkehrsteilnehmern kurz vor 18 Uhr aufgefallen, weil er mehrere rote Ampeln ignoriert und mehrfach stark beschleunigt und abgebremst haben soll. Die Zeugen verständigten daher die Polizei, eine Streife konnte den Verdächtigen zunächst im Bereich der Kreuzung Willy-Brandt-Ring und Stresemannallee antreffen. Dieser entzog sich jedoch der Kontrolle und fuhr mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit über die Josef-Kardinal-Frings-Brücke auf Düsseldorfer Stadtgebiet. Dabei schnitt der 27-Jährige mehrere andere Fahrzeuge, Unfälle konnten nur durch Zufall und gute Reaktionen von Unbeteiligten vermieden werden. Im Bereich der Völklinger Straße verließ der Verdächtige dann sein Fahrzeug und floh zu Fuß über ein Feld in eine Grünfläche, wo er von den verfolgenden Beamten gestellt werden konnte. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass der Beschuldigte Alkohol sowie Lachgas konsumiert haben könnte. Im Besitz eines gültigen Führerscheins ist er nicht. Er wurde vorläufig in Gewahrsam genommen, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Unbeteiligte kamen bei dem Geschehen nicht zu Schaden.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Weiterführende Hinweise werden unter 02131 3000 oder poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

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