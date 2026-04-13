PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkohol, Lachgas, Vollgas: Raserei endet im Polizeigewahrsam

Neuss/Düsseldorf (ots)

Am Samstag, 11. April, hat sich ein offenbar berauschter 27-Jähriger eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Wuppertaler war Verkehrsteilnehmern kurz vor 18 Uhr aufgefallen, weil er mehrere rote Ampeln ignoriert und mehrfach stark beschleunigt und abgebremst haben soll. Die Zeugen verständigten daher die Polizei, eine Streife konnte den Verdächtigen zunächst im Bereich der Kreuzung Willy-Brandt-Ring und Stresemannallee antreffen. Dieser entzog sich jedoch der Kontrolle und fuhr mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit über die Josef-Kardinal-Frings-Brücke auf Düsseldorfer Stadtgebiet. Dabei schnitt der 27-Jährige mehrere andere Fahrzeuge, Unfälle konnten nur durch Zufall und gute Reaktionen von Unbeteiligten vermieden werden. Im Bereich der Völklinger Straße verließ der Verdächtige dann sein Fahrzeug und floh zu Fuß über ein Feld in eine Grünfläche, wo er von den verfolgenden Beamten gestellt werden konnte. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass der Beschuldigte Alkohol sowie Lachgas konsumiert haben könnte. Im Besitz eines gültigen Führerscheins ist er nicht. Er wurde vorläufig in Gewahrsam genommen, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Unbeteiligte kamen bei dem Geschehen nicht zu Schaden.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Weiterführende Hinweise werden unter 02131 3000 oder poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 12:16

    POL-NE: Kabeldieb nach Verfolgungsfahrt festgenommen

    Grevenbroich (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 12. April, hat ein 26-Jähriger offenbar mehrere Kabel von einer Ladestation für E-Autos am Ostwall in Grevenbroich gestohlen. Eine Sicherheitsfirma hatte den Diebstahl gegen 2:20 Uhr in der Nacht festgestellt und die Polizei allarmiert. Die eingesetzten Beamten konnten im Nahbereich einen Verdächtigen in einem Auto feststellen, der sich einer Kontrolle zunächst durch ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:22

    POL-NE: Falsche Bankmitarbeiter gelangen an Karten von Senioren

    Kaarst / Dormagen (ots) - Am Freitag (10.04.) erhielt, gegen 17:30 Uhr, ein 91-jähriger Kaarster einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Dieser äußerte, dass es zu Zahlungen vom Konto des Kaarsters gekommen sei und man nun zur Sicherheit die Bankkarte abholen müsse. Gegen 17:45 Uhr holten zwei Tatverdächtige, ein Mann sowie eine Frau die Bankkarte des Seniors ab. Der männliche Tatverdächtige sei circa ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:15

    POL-NE: Körperverletzung am Neusser Bahnhof: Polizei sucht Zeugen

    Neuss (ots) - Das Kriminalkommissariat 21 ermittelt derzeit zu den Hintergründen einer Körperverletzung, welche sich bereits am Samstag, 14. Februar, am Neusser Hauptbahnhof zugetragen hat. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte kurz vor 2 Uhr in der Nacht eine Gruppe von drei Männern im Gleisbereich Passanten angepöbelt und später am Taxistand offenbar einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren