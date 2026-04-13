Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Körperverletzung am Neusser Bahnhof: Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Das Kriminalkommissariat 21 ermittelt derzeit zu den Hintergründen einer Körperverletzung, welche sich bereits am Samstag, 14. Februar, am Neusser Hauptbahnhof zugetragen hat. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte kurz vor 2 Uhr in der Nacht eine Gruppe von drei Männern im Gleisbereich Passanten angepöbelt und später am Taxistand offenbar einen 50-Jährigen angegriffen. Daraufhin schritt ein 23-Jähriger aus Korschenbroich ein, um die Situation zu deeskalieren. Einer der Beschuldigten löste daraufhin seinen Gürtel und schlug den 23-Jährigen damit. Nach Zeugenangaben könnte ein weiterer Beteiligter ein Messer in der Hand gehalten haben, welches aber nicht eingesetzt wurde. Weitere Passanten mischten sich in die Auseinandersetzung ein, woraufhin sich die drei Verdächtigen fußläufig in Richtung Hauptstraßenzug entfernten. Der 23-Jährige erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 21 haben bisher nicht zur Identifikation der drei Beschuldigten geführt. Deswegen bittet die Polizei nun um weitere Zeugenhinweise. Gesucht wird zum einen ein männlicher Jugendlicher im Alter von etwa 15 Jahren, circa 165 Zentimeter groß und von südeuropäischem Erscheinungsbild. Er war zur Tatzeit mit einer grauen Jacke und Jeans bekleidet. Ein zweiter Beschuldigter soll etwa 18 Jahre alt sein, ebenfalls von südeuropäischem Aussehen, mit Kinnbart und bekleidet mit einer hellen Jacke. Der Dritte soll etwa 180 Zentimeter groß sein und war mit einer schwarzen Jacke und schwarzer Jeans bekleidet. Auch sein Aussehen wir als südeuropäisch beschrieben. Wer Hinweise auf diese Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

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