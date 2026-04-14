Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollision auf Kreuzung

Dormagen (ots)

Am Montag (13.04.), gegen 19:12 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Dormagener die Lübecker Straße in Richtung Heesenstraße. An der Kreuzung Provinzialstraße / Heesenstraße kollidierte er nach ersten Erkenntnissen mit einem von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Pkw. Die 55-jährige Kölnerin war auf der Provinzialstraße in Richtung Alte Heerstraße unterwegs und kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Ampel auf der Heesenstraße.

Beide Pkws wurden abgeschleppt.

Die Kölnerin sowie der Dormagener und seine 25-jährige Beifahrerin kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

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