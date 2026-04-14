PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollision auf Kreuzung

Dormagen (ots)

Am Montag (13.04.), gegen 19:12 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Dormagener die Lübecker Straße in Richtung Heesenstraße. An der Kreuzung Provinzialstraße / Heesenstraße kollidierte er nach ersten Erkenntnissen mit einem von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Pkw. Die 55-jährige Kölnerin war auf der Provinzialstraße in Richtung Alte Heerstraße unterwegs und kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Ampel auf der Heesenstraße.

Beide Pkws wurden abgeschleppt.

Die Kölnerin sowie der Dormagener und seine 25-jährige Beifahrerin kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 14:50

    POL-NE: Mehrere Autos in Neuss aufgebrochen

    Neuss (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 12. April, sind unbekannte offenbar in eine Tiefgarage an der Mühlenstraße in der Neusser Innenstadt, die zu mehreren Wohnhäusern gehört, eingedrungen und haben dort mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Der oder die Verdächtigen drangen vermutlich zwischen 0:40 Uhr und 9 Uhr in die Tiefgarage ein. Dort wurden insgesamt zehn Fahrzeuge angegangen, zumeist wurden die Fenster ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 14:44

    POL-NE: Betrügerin erlangt über Fernzugriff Zugang zu Konto

    Jüchen (ots) - Am Freitag (10.04) erhielt ein 86-jähriger Jüchener, gegen 15 Uhr, einen Anruf einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin. Diese gab an, dass es zu ungewöhnlichen Aktivitäten auf dem Konto des Seniors gekommen sei und man nun über Fernzugriff auf das Online-Banking zugreifen wolle, um weitere Abbuchungen zu stoppen. Nach ersten Ermittlungen buchte die Tatverdächtige zwei Summen vom Konto des Jücheners ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 13:14

    POL-NE: Alkohol, Lachgas, Vollgas: Raserei endet im Polizeigewahrsam

    Neuss/Düsseldorf (ots) - Am Samstag, 11. April, hat sich ein offenbar berauschter 27-Jähriger eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Wuppertaler war Verkehrsteilnehmern kurz vor 18 Uhr aufgefallen, weil er mehrere rote Ampeln ignoriert und mehrfach stark beschleunigt und abgebremst haben soll. Die Zeugen verständigten daher die Polizei, eine Streife konnte den Verdächtigen zunächst im Bereich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren