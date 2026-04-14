Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Kollision auf Kreuzung
Dormagen (ots)
Am Montag (13.04.), gegen 19:12 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Dormagener die Lübecker Straße in Richtung Heesenstraße. An der Kreuzung Provinzialstraße / Heesenstraße kollidierte er nach ersten Erkenntnissen mit einem von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Pkw. Die 55-jährige Kölnerin war auf der Provinzialstraße in Richtung Alte Heerstraße unterwegs und kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Ampel auf der Heesenstraße.
Beide Pkws wurden abgeschleppt.
Die Kölnerin sowie der Dormagener und seine 25-jährige Beifahrerin kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.
Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell