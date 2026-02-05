Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt

Norderstedt (ots)

Am Freitag, den 23. Januar 2026, fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt statt. Wehrführer Florian Reichelt konnte dazu 51 stimmberechtigte aktive Kameradinnen und Kameraden, sowie die Ehren- und Verwaltungsabteilung und die BigBand im Feuerwehrhaus in der Ochsenzoller Straße begrüßen.

Hierneben nahmen auch Vertreter der anderen Freiwilligen Feuerwehren der Stadt, der Stadtwehrführer, Christoph Nüser, der Kreis- und zugleich Landesbrandmeister Jörg Nero, Vertreter der Berufsfeuerwehr, sowie der befreundeten Freiwilligen Feuerwehren aus Ohof, Oering und Ellerau teil. Weiterhin vertreten waren der Rettungsdienst der RKiSH, die Landespolizei, das Technische Hilfswerk, die Stadtpräsidentin, Frau Petra Müller-Schönemann und der Erste Stadtrat, Herr Dr. Christoph Magazowski, sowie Vertreterinnen und Vertreter der Politik.

Nachdem die BigBand der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt zum Auftakt gespielt hatte, eröffnete Wehrführer Florian Reichelt die Versammlung um 19:30 Uhr mit einem kleinen Imbiss. Im Anschluss stellte Reichelt den Jahresbericht für das Jahr 2025 vor. Wie im Vorjahr waren 226 Einsätzen abzuarbeiten, davon entfielen 150 auf den Bereich der Brandbekämpfung und 76 auf den Bereich der Technischen Hilfeleistung. Neben unzähligen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen konnten im Berichtsjahr auch wieder sämtliche öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen durchgeführt werden, besonders positiv in Erinnerung blieb der Tag der offenen Tür mit der offiziellen Übergabe des neuen GTLF 10.000. Kritisch äußerte sich Reichelt in seinem Bericht zum Zustand des Feuerwehrhauses und der nach wie vor zu verbessernden Kommunikationsstrukturen zwischen Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr.

Im Anschluss an den Jahres- und Kassenbericht und der Entlastung des Vorstandes wurden die Kameraden Marvin Ziemann, Felix Burwitz und Alexander Proy nach ihrer Probedienstzeit fest in die Wehr aufgenommen. Aus der Jugendfeuerwehren übernommen wurden darüber hinaus Marek Möller.

Den Auf- und Übernahmen neuer Kameradinnen und Kameraden folgte der Tagesordnungspunkt Wahlen. Da Thilo von Trotha sein Amt als Gruppenführer abgegeben hat, stand eine Neubesetzung dieser Funktion an. Diese fiel auf den bisherigen stellvertretenden Gruppenführer Florian Wallat. Zum neuen stellvertretenden Gruppenführer ist daraufhin Jan Henrik Conradi gewählt worden. Außerdem gab Christian Reinecke sein Amt als Schriftwart und stellvertretender Kassenwart ab. Neu in diese Ämter gewählt wurde Nico Reinhardt. Als Kassenprüfer gewählt wurden Alexander Proy und Felix Burwitz.

Im Anschluss an die Wahlen folgte der Tagesordnungspunkt Beförderungen und Ernennungen. Der Kamerad Alexander Proy wurden vom Stadtwehrführer, Christoph Nüser zum Feuerwehrmann, sowie Marvin Ziemann, Loris Janssen, Cedric Walther, Felix Burwitz zum Oberfeuerwehrmann und Stefanie Bliefert zur Oberfeuerwehrfrau befördert. Markus Wildner wurde zum Löschmeister befördert. Dem Landesbrandmeister Jörg Nero kam die Ehre zu Teil, die Kameraden Stephan Anger zum Hauptlöschmeister, Drei Sterne sowie Sascha Ramcke zum Hauptbrandmeister, Zwei Sterne zu befördern. Der Kamerad Arne Hinsch wurde im Anschluss zum neuen Kleiderwart ernannt.

Geehrt wurden Marvin Ziemann für zehn, Marvin Heilbronner und Thilo von Trotha für 20 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Auf bereits 30 bzw. 40 Jahre Mitgliedschaft können Carsten Fröhling, Sönke Groth und Florian Wallat zurückblicken, bei Andreas Proy sind es 40 Jahre. Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden Hans-Hermann Toepke und Hans-Joachim Zippelius geehrt. Markus Wildner wurde für seine Verdienste im Feuerwehr-Flugdienst Holstein, einer Kooperation der Kreisfeuerwehrverbände Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg, durch den Kreisbrandmeister mit der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes in Bronze ausgezeichnet. Die Stadtpräsidentin Frau Petra Müller-Schönemann bekam die Ehre, den Kameraden Carsten Fröhling mit dem Brandschutzehrenzeichen in Silber, sowie den Kameraden Matthias Bruns mit dem Brandschutzehrenzeichen in Gold zu Ehren.

Nach den Ehrungen folgte der Tagesordnungspunkt Überstellungen in die Verwaltungsabteilung und Ehrenabteilung. Mit Ulrich von Trotha überstellte Florian Reichelt den zweiten Kameraden in die 2024 eingerichtete Verwaltungsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt. Der Kamerad Stefan Greif wurde in die Ehrenabteilung überstellt.

Grußworte der Gäste rundeten den Abend ab.

