Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Autos in Neuss aufgebrochen

Neuss (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 12. April, sind unbekannte offenbar in eine Tiefgarage an der Mühlenstraße in der Neusser Innenstadt, die zu mehreren Wohnhäusern gehört, eingedrungen und haben dort mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Der oder die Verdächtigen drangen vermutlich zwischen 0:40 Uhr und 9 Uhr in die Tiefgarage ein. Dort wurden insgesamt zehn Fahrzeuge angegangen, zumeist wurden die Fenster eingeschlagen und die Innenräume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen, welche das Kriminalkommissariat 14 führt.

Wer weiterführende Hinweise geben kann, wird gebeten unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Daher rät die Polizei ausdrücklich:

Lassen Sie keine Gegenstände im Fahrzeug! Räumen Sie ihr Fahrzeug aus, bevor es andere tun! Schließen Sie ihr Fahrzeug ab und kontrollieren Sie den Schließzustand! Deponieren sie den Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe des Fahrzeuges! Schirmen sie die Funkwellen des Fahrzeugschlüssels ab!

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss ist rund um die Uhr erreichbar. Sie fährt sowohl in Uniform als auch in zivil Streife. Sollten die Bürgerinnen und Bürger verdächtige Beobachtungen machen, können sie sich an die bekannte Telefonnummer 02131 3000 wenden und Hinweise geben. In akuten Notfällen bitte die Notrufnummer 110 wählen.

Auf unseren Internetseiten finden Sie unter anderem Informationen rund um die Kriminalprävention, wie zum Beispiel zum Thema "keyless-go"

https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/autodiebe-nutzen-keyless-go-fuer-ihre-zwecke (-14015)

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