Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fensterscheibe geht zu Bruch - Polizei leitet Ermittlungen ein

Greußen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde eine Anwohnerin der Alten Hauptstraße von einem lauten Knall geweckt. Bei der Nachschau entdeckte sie, dass ein dreifach verglastes Fenster des Wohnzimmers zu Bruch ging. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und ermitteln wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung.

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