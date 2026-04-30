Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rasenmäher entwendet

Bad Langensalza (ots)

Derzeit Unbekannte überstiegen im Lindenbühl einen Zaun in der Zeit von Freitag 11 Uhr zu Donnerstag 9.30 Uhr, um auf ein Grundstück zu gelangen. Dort gelangten sie mit Hilfe des Einsatzes körperlicher Gewalt in eine Garage und entwendeten einen Rasenmäher von Husquarna im Wert von mehreren hundert Euro. An der Garagentür entstand ein Sachschaden von etwa fünfzig Euro.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen ein und suchen Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern angeben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0106486

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