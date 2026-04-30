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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Ermittlungsverfahren nach Verkehrskontrolle

Bad Langensalza (ots)

In der Tonnaer Straße kontrollierten Beamte der Polizeistation Bad Langensalza am Mittwoch gegen 23 Uhr einen Autofahrer. Der 22-jährige Fahrzeugführer verfügte zunächst einmal nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis, dieses Fahrzeug führen zu dürfen. Laut Führerschein durfte der Mann lediglich Fahrzeuge mit automatisierten Getriebe führen. Jedoch war er mit einem Kia angehalten worden, der über ein Schaltgetriebe verfügte. Überdies hinaus stand der Fahrzeuglenker vermutlich unter der Einfluss von Betäubungsmitteln, wie ein Vortest bestätigte. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme in einem Klinikum. Zudem wurden bei dem Mann geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden.

Entsprechend der Vergehen wurden durch die Beamten der Polizeistation Bad Langensalza, die einen richtigen Riecher bei der Auswahl des kontrollierten Fahrzeugs bewiesen, Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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