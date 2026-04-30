Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Politische Sticker festgestellt - Polizei nimmt Ermittlungen auf
Bodenrode (ots)
In der Hauptstraße wurden am Mittwoch zur Mittagszeit an einem Verkehrszeichen sowie an einem Fallrohr Aufkleber festgestellt, die inhaltlich volksverhetzende Äußerungen veranschaulichten. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen zum Einsatz und dokumentierten die Taten. Es wurden Ermittlungen wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung eingeleitet eingeleitet.
Hinweise zu den Tätern und der Tat, die sich zwischen Dienstag und Mittwoch ereignet hat, nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.
Aktenzeichen: 00105575
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
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E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
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