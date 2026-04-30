Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politische Sticker festgestellt - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Bodenrode (ots)

In der Hauptstraße wurden am Mittwoch zur Mittagszeit an einem Verkehrszeichen sowie an einem Fallrohr Aufkleber festgestellt, die inhaltlich volksverhetzende Äußerungen veranschaulichten. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen zum Einsatz und dokumentierten die Taten. Es wurden Ermittlungen wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung eingeleitet eingeleitet.

Hinweise zu den Tätern und der Tat, die sich zwischen Dienstag und Mittwoch ereignet hat, nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 00105575

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