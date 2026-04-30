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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer verletzt sich nach Kollision mit Pkw

Nordhausen (ots)

In dem Kreuzungsbereich der Ricarda-Huch-Straße und dem Zuckerweg ereignete sich am Mittwoch gegen 16.35 Uhr ein Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr das Auto die Straße Schurzfell in Richtung Zuckerweg als vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug. Der Radfahrer beabsichtigte aus der Ricarda-Huch-Straße auf den Zuckerweg einzufahren und beachtete hierbei das Auto nicht ausreichend, sodass es zu Kollision kam. Der Radfahrer zog sich durch die Kollision Verletzungen zu. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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