Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen Verkehrsunfallflucht gesucht - Wer kann Hinweise geben?

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Nordhausen (ots)

Am Montag, den 13. April, ereignete sich gegen 16.40 Uhr an der Ampelkreuzung Bahnhofstraße/Arnoldstraße ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung einer Pkw-Fahrerin und eines Radfahrers. Der Radfahrer querte die Arnoldstraße bei grünem Lichtzeichen auf dem Fußgänger- du Radweg parallel zur Bahnhofstraße in Richtung Rautenstraße. Die Frau beabsichtigte mit ihrem blauen Hyundai i20 aus der Bahnhofstraße in die Arnoldstraße ebenfalls bei grünen Lichtzeichen einzufahren, jedoch ohne den bevorrechtigten Radfahrer die Vorfahrt zu gewähren. In Folge der anschließenden Kollision stürzte der 19-jährige Radfahrer und zog sich Verletzungen zu. Die Autofahrerin stieg kurz aus dem Fahrzeug aus, beteiligte sich an einer Diskussion und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle ohne der Feststellungspflicht nachzukommen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort ein und fahnden nach der Unfallbeteiligten. Diese wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter 75 - 85 Jahre - ca. 165 cm groß - schlanke Gestalt - kurze, grau-gelockte Haare - rosafarbene Jacke - dunkle Jeanshose - schwarze Schuhe - Kleinwagen: blauer Hyundai i20 I (PB) Bj. 2009 - 2012

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang, der beschrieben Frau oder dem Fahrzeug, welches im Frontbereich Schäden aufweisen könnte, machen kann, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0090779

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