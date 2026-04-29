PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen Verkehrsunfallflucht gesucht - Wer kann Hinweise geben?

LPI-NDH: Zeugen Verkehrsunfallflucht gesucht - Wer kann Hinweise geben?
  • Bild-Infos
  • Download

Nordhausen (ots)

Am Montag, den 13. April, ereignete sich gegen 16.40 Uhr an der Ampelkreuzung Bahnhofstraße/Arnoldstraße ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung einer Pkw-Fahrerin und eines Radfahrers. Der Radfahrer querte die Arnoldstraße bei grünem Lichtzeichen auf dem Fußgänger- du Radweg parallel zur Bahnhofstraße in Richtung Rautenstraße. Die Frau beabsichtigte mit ihrem blauen Hyundai i20 aus der Bahnhofstraße in die Arnoldstraße ebenfalls bei grünen Lichtzeichen einzufahren, jedoch ohne den bevorrechtigten Radfahrer die Vorfahrt zu gewähren. In Folge der anschließenden Kollision stürzte der 19-jährige Radfahrer und zog sich Verletzungen zu. Die Autofahrerin stieg kurz aus dem Fahrzeug aus, beteiligte sich an einer Diskussion und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle ohne der Feststellungspflicht nachzukommen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort ein und fahnden nach der Unfallbeteiligten. Diese wird wie folgt beschrieben:

   - scheinbares Alter 75 - 85 Jahre
   - ca. 165 cm groß
   - schlanke Gestalt
   - kurze, grau-gelockte Haare
   - rosafarbene Jacke
   - dunkle Jeanshose
   - schwarze Schuhe
   - Kleinwagen: blauer Hyundai i20 I (PB) Bj. 2009 - 2012

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang, der beschrieben Frau oder dem Fahrzeug, welches im Frontbereich Schäden aufweisen könnte, machen kann, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0090779

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 16:22

    LPI-NDH: Betrügern aufgesessen - Frau erleidet einen hohen Vermögensschaden

    Donndorf (ots) - Am Freitag, den 24. April, wurden vermehrt Personen in Nordthüringen Opfer von betrügerischen Anrufen. Die Täter, vermeintliche Staatsanwälte und Polizisten, berichteten von tödlichen Verkehrsunfällen, bei denen die Familienangehörigen die Täter sein sollen. In dem betreffenden Fall war angeblich ein Familienmitglied im Urlaub in Marokko an dem ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 16:21

    LPI-NDH: Ersthelfer und Täter gesucht - Wer kann Hinweise geben?

    Ebeleben (ots) - Am Montag, den 9. März, kam es an einer Bushaltestelle, nahe einem Supermarkt in der Sondershäuser Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein derzeit Unbekannter einem anderen Mann am Arm zog. Dieser stürzte daraufhin und verletzte sich am Kopf. Ein Herr bot seine Hilfe an und leistete de Erstversorgung des Verletzten. Bei dem Mann soll es sich um einen Bernd handeln. Weiteres ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren