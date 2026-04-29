Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Personen fallen mehrfach im Innenstadtbereich auf - Polizei ermittelt wegen Raub und gefährlicher Körperverletzung

Nordhausen (ots)

Gegen 17.50 Uhr trafen am Dienstag ein 41-jähriger Mann und eine Gruppe weiterer Personen in der Bahnhofstraße aufeinander. aus der Gruppe heraus bedrängte eine 36-Jährige den Man und forderte die Herausgabe von Bargeld. Es erfolgte die Übergabe eines geringen Münzgeldbetrages an die Frau. Sie stellte weitere Forderungen an den 41-Jährigen und schlug diesen ins Gesicht, anschließend erbeutete sie ein Mobiltelefon und entfernte sich mit dem Erbeuteten. Der Man zog sich mehrere Verletzungen zu und musste medizinisch versorgt werden.

Wenig später trafen die Beteiligten in der Uferstraße erneut aufeinander. Diesmal hatte der Geschädigte jedoch Unterstützung einer Frau. Die 41-Jährige wollte Personen aus der Gruppe zur Rede stellen. Aus dieser heraus wurde körperlich auf die Frau eingewirkt, welche Verletzungen erlitt.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und bitten Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0105089

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