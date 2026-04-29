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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Tödlicher Unfall auf Motocrossstrecke

Bad Tennstedt (ots)

Am Sonntag berichtete die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich über einen Todesfall auf der Motocrossstrecke bei Bruchstedt.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6262633

Neben seinem Motorrad wurde ein 51-Jähriger leblos aufgefunden. Zunächst leitete die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen Ermittlungen zur Todesursache des Mannes ein.

Am Mittwoch erfolgte im Zusammenhang der Klärung zu den Umständen des Ablebens eine Sektion des Leichnams. In deren Verlauf kamen Rechtsmediziner zu dem Ergebnis, dass der 51-Jährige nicht in Folge eines Unfalls oder durch eine Einwirkung Dritter verstorben ist. Es handelt sich laut den Feststellungen um einen natürlichen Todesfall.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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