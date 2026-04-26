Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tödlicher Unfall auf Motocrossstrecke

Bad Tennstedt (ots)

Am Samstag, den 25.04.2026, kam es gegen 14:45 Uhr auf dem Gelände der Motocrossstrecke in 99955 Bruchstedt zu einem schweren Ereignis.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 51-jähriger Mann aus bislang ungeklärter Ursache ums Leben. Unmittelbar nach dem Ereignis wurden Rettungskräfte alarmiert, die umgehend vor Ort eintrafen und mit Reanimationsmaßnahmen begannen. Diese wurden über mehrere Minuten hinweg durchgeführt, blieben jedoch erfolglos. Der Mann verstarb noch an der Einsatzstelle.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Todesursache sowie zum Geschehensablauf aufgenommen.

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