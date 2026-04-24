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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Turnhalle eingebrochen

Bad Frankenhausen (ots)

In eine Turnhalle in der Jahnstraße drangen derzeit Unbekannte in der Zeit von Donnerstag 16 Uhr bis Freitag 07.15 Uhr gewaltsam ein und begaben sich auf Beutezug. Vermutlich versuchten die Täter Kabel für den Abtransport vorzubereiten. Aber zum Erlangen der Buntmetalle kam es nicht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeistation Artern kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0100906

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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