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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl auf Friedhof

Bleicherode (ots)

Am Samstag, den 25.04.2026 befand sich eine 71jährige Dame auf dem Friedhof in Bleicherode, Niedergebraer Straße und führte Grabpflege durch. Ihre dunkelblaue Handtasche, welche sie bei sich führte, legte sie am Grab ab. In einem unbeobachteten Moment nahm ein unbekannter Mann die Tasche samt Inhalt an sich. Die Geschädigte beschrieb den Mann wie folgt: 30-40 Jahre, ca. 170cm groß, ungepflegt, rote Jacke, dunkle Mütze und dunkle Hose. Der Mann mit der roten Jacke nutzte ein älteres Fahrrad mit tiefem Einstieg. Er verließ den Friedhof am Haupteingang Niedergebraer Straße und fuhr weiter Richtung Kirchhagenscher Weg davon. Die Polizei in Nordhausen sucht dringend Zeugen. Wer hat den Mann im Zeitraum von etwa 08:30 Uhr bis 09:00 Uhr in der Nähe des Friedhofes gesehen oder sogar erkannt? Inspektionsdienst Nordhausen Aktenzeichen: ST/0101783/2026 Telefonr. 03631-962123

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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