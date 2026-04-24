Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorübergehende Verkehrsbehinderung durch umgestürzten Baum

Straußberg (ots)

Auf der Landstraße 2083 kam es am Freitag zwischen Kleinfurra und Straußberg in der Zeit von 7.40 Uhr bis 9 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Hier stürzte ein Baum auf die Fahrbahn und blockierte diese. Durch Kameraden der Feuerwehr wurde der Baum entfernt, sodass die Fahrbahn anschließend wieder freigegeben werden konnte. Zu Unfällen durch den quer liegenden Baum kam es nicht.

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