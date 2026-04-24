Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lagerhalle von Einbrechern heimgesucht - Werkzeuge entwendet

Nordhausen (ots)

In der zeit vom 1. April bis zum 24. April drangen derzeit Unbekannte in eine Lagerhalle in der Straße der Genossenschaften ein und durchwühlten abgestellte Gegenstände. Da die Täter hier vermutlich nicht fündig wurden, öffneten sie eine weitere Halle gewaltsam, in der sie auf Werkzeuge stießen. Diese entwendeten sie und entfernten sich damit in unbekannte Richtung.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Im Zuge derer werden zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0101004

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